An der Börse kann es drei Richtungen geben. Entweder steigen die Kurse, sie fallen oder es passiert nichts, dann tendiert der Markt seitwärts. Im Moment ist solch eine Einschätzung, besonders für den DAX, gar nicht einfach. In der kommenden Woche werden die Marktteilnehmer wieder herausfinden müssen, welche Richtung bevorzugt wird. Hilfreich ist eine Marke, an ...

