Großer Andrang beim Neujahrsempfang der FDP in Düsseldorf: Zum inoffiziellen Wahlkampfauftakt in NRW sind sie alle gekommen. Für FDP-Chef Christian Lindner ist es auch der Auftakt zu einem politischen Balanceakt.

Über 1600 Menschen haben sich an diesem Sonntag in Düsseldorf versammelt. "So viele wie noch nie", betont Generalsekretär Johannes Vogel. Die nordrhein-westfälische FDP ist über den großen Andrang auf ihrem diesjährigen Neujahrsempfang sichtlich erleichtert. Der inoffizielle Wahlkampfauftakt in Deutschlands größtem Bundesland läutet für die FDP die Bewährungsprobe für die Bundestagswahlen im September ein. Auch wenn man sich in Nordrhein-Westfalen eigentlich weniger Sorgen um den Wiedereinzug in den Landtag macht.

Deswegen setzt man gleich zu Beginn ein unmissverständliche Zeichen: Armin Laschet, Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU, sitzt in der ersten Reihe, neben Parteichef Christian Lindner und seinem designierten Nachfolger Joachim Stamp. Seine Partei werde alles dafür tun, wieder gemeinsam mit der FDP in Regierungsverantwortung zu kommen, sagte Laschet.

Er trat in Düsseldorf erstmals beim traditionellen Neujahrsempfang der NRW-FDP auf. Der Regierungswechsel sei vor allem wichtig für die innere Sicherheit, sagte der CDU-Landesvorsitzende. CDU und FDP hatten NRW von 2005 bis 2010 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) regiert.

Auch an diesem Sonntag war die Innere Sicherheit das dominierende Thema. Und der Ton wird nach den aktuellen Ereignissen am Wochenende schärfer. Erst am Samstag wies die nordrhein-westfälische Landesregierung Medienberichte zurück, wonach der Berliner Attentäter Anis Amri ein V-Mann des Landesverfassungsschutzes gewesen sein könnte. "Er war kein V-Mann", sagte ein Sprecher. Die CDU-Landtagsfraktion hatte zuvor ...

