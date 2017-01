Köln / Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Tapete verführt und entführt uns - in den Dschungel, an den Strand, in eine angesagte Bistroküche, ein altes Fabrikloft oder einen paradiesischen Garten Eden. Anlässlich der imm cologne 2017 entführt das Deutsche Tapeten-Institut (DTI) die Besucher ins Paradies, das komplett mit Tapeten inszeniert wird. Am Eröffnungstag, Montag den 16. Januar 2017, führt Eva ihren Adam nicht nur mit dem Apfel in Versuchung. Auch ihre natürliche Erscheinung in einem ausschließlich aus Tapeten geschneiderten Outfit, lässt Adam der Verführung erliegen. Am DTI Messestand, der sich in diesem Jahr als ein echtes Tapetenparadies präsentiert, zeigt das erste überlieferte Liebespaar der Geschichte wie vielfältig Tapeten unsere Phantasie in der Inneneinrichtung beflügeln und wir unsere ganz eigene Welt erschaffen können.



Unter dem Motto 'Tapete verführt' präsentiert das DTI zur imm cologne einen phantasievollen Tapetengarten und visualisiert mit aus Tapete gestalteten Pflanzen- und Blütenelementen den Wohntrend "Urban Jungle" als einen der wichtigen Trends unserer Zeit. "Natur ist in und die Sehnsucht nach Authentizität und Natürlichkeit ist eine logische Folge der Hektik und Digitalisierung unseres Alltags", so Karsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts.



Informationen zum DTI Messestand Pure Editions Halle 03-2, D-006 Standkonzept: Innenarchitekturbüro raumkontor, Düsseldorf Szenenbild: Dipl. Ing. Angelika Vienken, Düsseldorf Standbau: Schnaitt, Bergheim



Mehr Informationen unter www.tapeten.de. Pressetext und Pressefotos zum Download finden Sie unter: www.tapeten.de/presse/



OTS: Deutsches Tapeten-Institut newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83173 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83173.rss2



Pressekontakt: Karsten Brandt Deutsches Tapeten-Institut GmbH Berliner Allee 61 40212 Düsseldorf Tel. (0211) 862 864-11 Fax (0211) 862 864-13 E-Mail: presse@tapeten.de



Christina Brincker Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH Eugen-Langen-Straße 25 50968 Köln Tel. (0221) 30 99-562 Fax (0221) 30 99-200 E-Mail: c.brincker@jeschenko.de