Berlin (ots) - Am Ende steht hinter dem Fall des Staatssekretärs Holm die klassische politische Machtfrage. Eine Machtfrage, welche die Linke schon mit der Ernennung Holms gestellt und mit dem stoischen Festhalten an der Personalie wochenlang immer wieder aufgebracht hat. Beantwortet hat sie dann Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister. Hätte es er es nicht getan, hätte er so langsam das Wörtchen "Regierender" aus seinem Titel streichen können. Das zeigt sich schon daran, dass selbst nach Müllers Entscheidung, Holm zu entlassen, die Linke die Machtfrage weiter stellt. Noch immer wollen viele Linke an Holm festhalten, noch immer nutzen sie ihn damit für ihre Positionierung in der neuen Berliner Regierungskoalition. Ob man überhaupt noch von einer Koalition reden kann, ist allerdings nicht so klar.



