Berlin (ots) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will mit seinem geplanten, staatlichen Tierwohllabel an den Erfolg des Biosiegels anknüpfen und strebt eine "breite Marktdurchdringung" an. "Das nationale Biosiegel tragen inzwischen mehr als 75 000 Produkte", sagte Schmidt dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Diese Entwicklung will ich mit dem Tierwohllabel auch erreichen".



