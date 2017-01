Bremen (ots) - Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hat Erika Steinbach scharf für deren Austritt aus der CDU kritisiert. In einem Gastbeitrag für den Bremer "Weser-Kurier" wirft Motschmann ihrer bisherigen Fraktionskollegin vor, mit ihrer Entscheidung der AfD Schützenhilfe zu leisten: "Wem nützt der Austritt? Der AfD." Darüberhinaus sei der von Steinbach erhobene Vorwurf, die Union habe sich inhaltlich entleert, "falsch und unfair", schreibt Motschmann weiter. Steinbach diskriminiere damit "nicht nur ihre langjährigen Kollegen in der Fraktion, sondern die gesamte Parteibasis".



