Halle (ots) - Schon lange hat sich die frühere Chefin des Vertriebenenbundes mental von der CDU verabschiedet. Überraschend ist eher, wie lange sie geblieben ist - in einer Partei, deren Chefin sie vorwarf, in der Flüchtlingspolitik "wie in einer Diktatur" zu agieren. Überraschend ist, wie lange die CDU eine Frau in ihren Reihen geduldet hat, die schon mal Hitlers NSDAP als linke Partei bezeichnete. Schon lange war Steinbach die Vertreterin der AfD in der CDU, die sie nun prompt auch zur Wahl empfiehlt. Steinbach war über den rechten Rand der CDU hinausgekippt.



