Halle (ots) - Bauern und Forstwirte beklagen sich bitterlich über die Politik der Grünen-Agrarministerin Claudia Dalbert. In der Sache ist das nachvollziehbar, in der Form aber misslungen. Es liegt viel im Argen. Dalbert setzt - vielleicht aus parteipolitischem Kalkül - falsche Prioritäten. Am Ende geht es nicht nur um Stellen, sondern auch um Einstellungen. Nur mit Land- und Forstwirten lässt sich eine gesunde Kulturlandschaft schaffen. Dalbert sollte stärker auf deren Belange eingehen, sonst wird sie wenig bewirken.



