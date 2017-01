Eine Untersuchungskommission beim Smartphone-Weltmarktführer Samsung hat die Batterie als Schuldigen für die Brände beim Flaggschiff Galaxy Note 7 ausgemacht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden voraussichtlich am 23. Januar veröffentlicht, einen Tag vor den Geschäftszahlen zum vierten Quartal. Dann wird der für das Mobilfunkgeschäft zuständige Samsung-Manager vermutlich auch die Maßnahmen vorstellen, mit denen das Unternehmen ähnliche Probleme bei künftigen Geräten verhindern will.



Nach Bränden bei dem Smartphone rief der Konzern im September zunächst 2,5 Mio. Modelle zurück, musste dann aber das Smartphone ganz vom Markt nehmen. Das kostete Samsung mehrere Milliarden an Gewinn.



Bernecker Redaktion / wwww.bernecker.info