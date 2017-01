Sulzer wird das Sortiment der innovativen Zweikomponenten-Dispenser Electraflow Plus auf der BAU 2017 in München vorstellen. Das vollintegrierte Applikationssystem zeichnet sich durch kabellose Spitzentechnologie aus, die einen präzisen, kontrolliert hohen Materialdurchsatz gewährleistet.

Sulzer Mixpac, eine Geschäftseinheit von Sulzer Ltd., einem weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen für Flüssigkeitsapplikations- und Mischtechnologie, lanciert auf der BAU in München (16. bis 21. Januar 2017) Electraflow Plus, ein neues Produktsortiment akkubetriebener Zweikomponenten-Dispenser. Die neue Dispenser-Produktlinie ist mit den neuesten 18-V-Lithium-Ionen-Akkus und der Ladetechnologie von Bosch Professional ausgerüstet. Electraflow Plus wurde speziell für professionelle und spezialisierte Anwender aller Industriesektoren entwickelt, die sich ein zuverlässiges und leistungsstarkes Austragsgerät wünschen.

Der akkubetriebene Zweikomponenten-Dispenser Electraflow Plus. Bildrechte Sulzer Mixpac, Veröffentlichung honorarfrei (Foto: Business Wire)

"Der Electraflow Plus VBE400 Dispenser mit Doppelantrieb ist eine bedeutende Erweiterung dieses Produktsortiments und mit dem MIXPAC™ Applikationssystem kompatibel, das diverse 400-ml-Kartuschen und Mischer für viele dieser Anwendungen umfasst", so Gerry Hernandez, Vertriebsleiter für Dispenser bei Sulzer Mixpac. "Unsere Kunden profitieren von seinem Systemansatz, durch den sich Probleme bei der Kompatibilität von Dispensern, Kartuschen und Mischern deutlich reduzieren."

Electraflow Plus ist Teil der Cox™ Dispenser-Produktfamilie. Mit der maßgeschneiderten Software können Produkte so konfiguriert werden, dass sie speziellen Kundenbedürfnissen gerecht werden, zum Beispiel im Hinblick auf die Austragsgeschwindigkeit, die Materialdosierung und die Schubkraftsteuerung. Durch das ergonomische Design erhält der Anwender ein optimal ausbalanciertes Werkzeug, mit dem sich kontrollierte Mengen von Urethanen und anderen hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen gleichmäßig austragen lassen. Als Teil eines Sortiments leistungsstarker akkubetriebener Dispenser wird der Electraflow Plus von der neuesten Lithium-Akkutechnologie von Bosch angetrieben, die einen hohen Durchsatz und eine längere Akku-Lebensdauer dank Bosch CoolPack bietet. Dies macht ihn zum idealen akkubetriebenen Dispenser, um die Produktivität zu verbessern und kontrolliert und präzise große Materialvolumen auszutragen.

Dank der technologisch führenden Position des innovativen Schweizer Herstellers genießen die Applikationssysteme von Sulzer einen ausgezeichneten internationalen Ruf. 2015 produzierte er zwei Milliarden Kunststoffteile, wie Mischer, Kartuschen und Austragsgeräte für Ein- und Mehrkomponenten-Materialien. Im April 2016 erwarb Sulzer PC Cox, einen Hersteller hochwertiger hand-, druckluft- und akkubetriebener Ein- und Zweikomponenten-Dispenser für Anwendungen, die unter dem Markennamen Cox in der Industrie und im Bauwesen zum Einsatz kommen, um sein Portfolio in der Baubranche zu erweitern. Dies macht ihn zum führenden Anbieter in diesem Bereich.

Die BAU ist die Weltleitmesse für die europäische Baubranche, die Sulzer Mixpac eine ideale Plattform für die Einführung von Electraflow Plus und die Vorstellung der gesamten Produktlinie von Dispensern und kartuschenbasierten Applikationssystemen bietet.

Sulzer Mixpac Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von Produkten und Dienstleistungen für Flüssigkeitsapplikations- und Mischtechnologie. Unsere Kunden profitieren von modernen Lösungen im Bereich Präzisionsapplikationen sowie Ein- und Zweikomponentensystemen zum Mischen und Austragen. Unser globales Netzwerk gewährleistet lokales Wissen und Kompetenz. Als Teil der Division Applicator Systems der Sulzer Gruppe kann Sulzer Mixpac Ltd. auf ein starkes internationales Netzwerk zurückgreifen. Der Hauptsitz befindet sich in der Schweiz.

Unser Marktschwerpunkt liegt bei Misch- und Austragssystemen für den Klebstoff- und Dentalmarkt, präzisen Applikationssystemen für flüssige Farbkosmetik und Beauty-Zubehör sowie Ein- und Zweikomponenten-Applikationssystemen für den Gesundheitsmarkt.

