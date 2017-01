FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Die Sorgen der Anleger vor einem harten Brexit und eine Abstufung der Kreditbewertung Italiens habe sichere Anlagen wie Bundesanleihen gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 163,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

An den Finanzmärkten haben sich die Sorge vor negativen Brexit-Folgen spürbar verstärkt. Am Wochenende hatten britische Medien berichtet, dass die Regierung in London bei den Austrittsverhandlungen aus der EU einen harten Kurs steuern will. Die Anleger warten gespannt auf eine Grundsatzrede der britischen Premierministern Theresa May, die für Dienstag angekündigt wurde.

Außerdem stützte eine Abstufung der Kreditwürdigkeit von Italien die Kurse von Bundesanleihen. Am Freitag hatte die kanadische Ratingagentur DBRS die Kreditwürdigkeit des Landes von zuvor "A" auf "BBB" gesenkt. "Die Sorgen über den italienischen Bankensektor dürften nach der Herunterstufung durch DBRS nicht kleiner werden", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0036 2017-01-16/08:37