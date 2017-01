Zum Wochenausklang konnten die europäischen Börsen die Vortagsverluste großteils wieder ausgleichen und mit einem leichten Zuwachs schliessen. Allerdings überwog bei vielen Marktteilnehmern die Zurückhaltung, da ein großer Teil der Euphorie, die noch gegen Ende des Vorjahres geherrscht hatte, wieder verflogen ist. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen unter anderem die Banken, die stark zulegen konnten. So schloss die Deutsche Bank beispielsweise den Tag mit einem Plus von 4%, aber auch die italienischen Banken konnten deutliche Tagesgewinne erzielen, Unicredit mit einem Plus von 3,4% und Banco Populare schloss 2,7% höher. Es gab aber nur wenig fundamentale Gründe für diese Erholung, einige Marktbeobachter erklärten dies einfach...

