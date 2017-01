Starke Verluste beim britischen Pfund sind derzeit das beherrschende Thema am Devisenmarkt. Berichten zufolge will die britische Regierung einen "harten" Brexit-Kurs ansteuern. Der Euro bewegt sich unterdessen kaum.

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0617 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...