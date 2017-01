FRANKFURT (Dow Jones)-- Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Handel am Montag 46 auf 11.567,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.573,5 und das Tagestief bei 11.556 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.30 Uhr 1.846 Kontrakte. Die LBBW erwartet in den kommenden Handelsstunden den erneuten Test der 11.555/550er-Zone und mit Bruch dieser Marke den direkten Test der 11.520er-Marke. Kurse über der 11.620er-Zone würden das Chartbild aufhellen und auf der Oberseite den erneuten Test der 11.680/702er-Zone erwarten lassen.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 02:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.