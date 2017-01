FMW-Redaktion

Was Donald Trump in den Interviews mit "Bild" und der "Times" von sich gegeben hat, ist schon der "Hammer"! Die NATO "obsolet", der Brexit sei gut und weitere Staaten würden aus der EU austreten, die Drohung gegen BMW wegen des geplanten Werks in Mexiko - in der Summe ist das nichts weniger als die Abkehr von der seit 1945 betriebenen Europa-Politik der Amerikaner! Damit ist einmal mehr klar geworden: Donald Trump meint das ernst, das war kein Wahlkampf-Geklingel, auch für Europa brechen damit neue Zeiten an! Die "West-Bindung" Deutschlands steht nun mit einem US-Präsidenten in Frage, dem all das nichts mehr bedeutet, man kann fast sagen: mit Trump, wenn er das durchsetzen kann was er will, endet die Nachkriegsordnung mit der Schutzmacht USA.

Und das sollte insbesondere den extrem exportlastigen Dax besorgen - das ...

