Die Porsche Schweiz AG mit Sitz in Rotkreuz übertraf 2016 die

Bestmarke aus dem vorherigen Jahr um knapp vier Prozent und lieferte

3'970 Fahrzeuge an Schweizer Kunden aus. In 2015 verkaufte Porsche in

der Schweiz 3'822 Fahrzeuge.



Im 65. Jahr des Porsche-Imports in der Schweiz überzeugte der

Sportwagenhersteller mit einer sehr attraktiven Modellpalette. Wie

bereits in den vorherigen Jahren war der Porsche Macan mit 1'650

ausgelieferten Fahrzeugen die erfolgreichste Baureihe. Der Macan S

Diesel avancierte zum gefragtesten Porsche in der Schweiz.



Von der Sportwagen-Ikone 911 wurden 1'050 Neuwagen an Kunden

ausgeliefert, die Modelle 911 Carrera 4S sowohl als Coupé und

Cabriolet waren besonders beliebt. Die neuen 911 GTS werden auf dem

Genfer Automobilsalon 2017 präsentiert.



Auch Cayenne S Diesel, Cayenne Diesel und Cayenne S E-Hybrid

standen bei den Schweizern auf der Beliebtheitsskala weit oben. Der

Markt reagierte auf das zukunftsfähige Antriebskonzept Plug-in-Hybrid

sehr positiv: Knapp 30 Prozent der 682 ausgelieferten Cayenne wurden

mit Hybrid-Antrieb verkauft.



Die Baureihe Boxster/Cayman inklusive der im Frühjahr und Sommer

neu eingeführten Modelle 718 Boxster und 718 Cayman war bei Schweizer

Kunden gefragt. Insgesamt wurden 410 Fahrzeuge der

Mittelmotorsportwagen ausgeliefert.



Auch die neue Generation des Panamera feierte 2016 Premiere und

ist seit November mit den allradgetriebenen Modellen 4S, 4S Diesel

und Turbo in der Schweiz erhältlich. Besonderes Highlight des

konsequent weiterentwickelten Fahrzeuges ist das Porsche Advanced

Cockpit, das Anzeige- und Bedienkonzept zukunftsweisend

interpretiert. Insgesamt wurden 178 Fahrzeuge der Baureihe verkauft.

Der neue Panamera 4 E-Hybrid, erstmals mit Allradantrieb, ist ab

April 2017 im Handel erhältlich.



Stephan Altrichter, Geschäftsführer der Porsche Schweiz AG: "Die

Erfolgsgeschichte von Porsche in der Schweiz konnte auch im Jahr 2016

fortgeschrieben werden. Wir haben ein hervorragendes Paket aus

attraktiven Produkten und professioneller Handelsorganisation, in die

wir in den letzten Jahren viel investiert haben. Für 2017 sehen wir

zuversichtlich den Chancen im Bereich der Elektromobilität und

Digitalisierung entgegen und wir wollen uns auf dem aktuell hohen

Niveau stabilisieren."



Weltweit lieferte der Stuttgarter Sportwagenhersteller 237.778

Neuwagen an Kunden aus und lag damit sechs Prozent über dem Rekord

von 2015. "Mit unserer starken Produktpalette ist es uns gelungen,

die hohen Vorjahreswerte noch einmal zu übertreffen", sagte Oliver

Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Porsche steht für

Emotion und Qualität. Die positive Entwicklung auf den Weltmärkten

bestätigt die Begeisterung unserer Kunden", so Blume weiter.



