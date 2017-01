STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Textilkonzern Hennes & Mauritz (H&M) hat seinen Umsatz im Dezember erneut weniger stark gesteigert als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erlöse in Landeswährungen inklusive Umsatzsteuer um 6 Prozent zu, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Plus von gut 9 Prozent gerechnet, zumal die Schweden ihre Ladenkette seither um über 400 Shops auf 4379 Geschäfte ausgeweitet hatten. Entsprechend büßte die Aktie am Montag im frühen Handel knapp drei Prozent an Wert ein. Bereits im November war das Umsatzplus bei H&M geringer ausgefallen als erwartet./gl/jha/stb

ISIN SE0000106270

AXC0044 2017-01-16/09:23