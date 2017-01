(In der um 8.48 Uhr gesendeten Meldung "Hugo Boss sieht Ergebnis am oberen Ende der Spanne" muss es im 1. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen: "Der Modehersteller Hugo Boss hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2016 (NICHT: 2015) einen Umsatzrückgang verbucht." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Hugo Boss sieht Ergebnis am oberen Ende der Spanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modehersteller Hugo Boss hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2016 einen Umsatzrückgang verbucht. Allerdings sei das Geschäft im Schlussquartal besser gelaufen als im Rest des Jahres, weshalb beim operativen Ergebnis voraussichtlich das obere Ende der genannten Spanne erreicht wurde, teilte der MDAX-Konzern mit. Die Aktie wird vorbörslich 3 Prozent fester gesehen.

Der Umsatz sank im vierten Quartal um 3 Prozent auf 725 Millionen Euro. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 1 Prozent. Im Gesamtjahr stand ein Rückgang um 4 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro zu Buche, bereinigt um Wechselkurseffekte war das ein Minus von 2 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird auf dieser Basis am oberen Ende der Prognosespanne erwartet. Im November hatte Hugo Boss seinen Ausblick noch bestätigt. Er lautete auf einen Ergebnisrückgang um 17 bis 23 Prozent. 2015 hatte der Konzern ein EBITDA vor Sondereffekten von 594 Millionen Euro erzielt.

Im Schlussquartal habe man im Vergleich zum bisherigen Jahresverlauf Fortschritte gemacht, insbesondere im eigenen Einzelhandel. "Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", wird Vorstandschef Mark Langer in der Mitteilung zitiert. In China sei der Turnaround geschafft, in Europa habe man sich gut behauptet.

Die endgültigen Zahlen sowie den Ausblick wird Boss am 9. März veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 02:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.