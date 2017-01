Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta008/16.01.2017/09:00) -

Nieuwegein/Antwerpen/London/München/Wien/Paris



Die Softline Gruppe, ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit Fokus

auf Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management, hat eine Partnerschaft mit IPR-Insights - dem

unabhängigen Experten für komplexe Software Asset Management (SAM) Lösungen und

Lizenzberatung - unterzeichnet.



"Die Softline Gruppe wächst kontinuierlich, sowohl auf lokaler als auch

internationaler Ebene. Bei großen internationalen Kunden besteht teilweise

die Notwendigkeit, (Teile der) Software Asset Management Tools vor Ort zu

implementieren. Im Hinblick auf das anhaltende Wachstum unseres internationalen

Kundenstamms, bietet uns diese Affiliate-Partnerschaft den Zugang zu einem

großen, europaweiten Ressourcenpool und somit die Flexibilität nach der wir

suchen. Ich freue mich auf diese neue Partnerschaft", sagt Martin Schaletzky,

CEO der Softline Gruppe.



"Mit der Softline Gruppe haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu

unserer internationalen Wachstumsstrategie passt. Die Organisationen sind im

kundenorientierten Ansatz sehr kompatibel", so Sándor Zsoldos, Geschäftsführer

bei IPR-Insights. "Basierend auf unserer synergetischen Partnerschaft können

beide Unternehmen von der Expertise des anderen profitieren und somit ein

skalierbares Software Asset Management Portfolio anbieten. Unsere Kunden werden

von der umfangreichen, internationalen Projekterfahrung unserer Consultants

profitieren. Dies versetzt die Softline Gruppe und IPR-Insights in die Lage, den

gesamten europäischen Markt mit ganzheitlichen und skalierbaren Lösungen zu

bedienen."



Weitergehende Informationen und Bildmaterial finden Sie auf unserer Website:

http://www.softline-group.com/presse/bildmaterial/



Über die Softline AG:



Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes

IT-Beratungsunternehmen, das sich zu einem anerkannten europäischen

Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie

entwickelt hat. Die seit dem Jahr 2000 börsennotierte Softline AG fungiert als

Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen

Gesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und

Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung des Unternehmens im

Jahr 2010 fokussiert sich die Gesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und

Service-Geschäfts, schwerpunktmäßig in den Kernportfoliobereichen Software

Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management. Weitere Informationen zur Softline Gruppe finden Sie

unter www.softline-group.com.



Über IPR-Insights:



IPR-Insights ist ein unabhängiger Experte für Software Asset Management Lösungen

(SAM) und Lizenzberatung. Das Unternehmen verfügt über umfassende

Branchenerfahrung und ein Portfolio, das den gesamten SAM-Prozess abdeckt. Neben

der Bereitstellung von projektbasierten Dienstleistungen und der ganzheitlichen

Begleitung bei der Implementierung eines Software Asset Management Programms,

bietet das Unternehmen seinen Kunden individuelle Optionen eines SAM

Outsourcings an. Mit dem modularen SAM-Insights-System stellt das Unternehmen

ein Tool zur Verfügung, das ein kostengünstiges und rechtskonformes Software

Asset Management ermöglicht. Ergänzend zu den Datenerfassungs- und

Software-Registrierungs-Features des Tools, unterstützen eine

außergewöhnliche S.M.A.R.T. Lizenzberechnung und optionale Module die

Arbeit von Lizenzmanagern. Weitergehende Informationen und Bildmaterial finden

Sie hier: http://ipr.hu/en/our-company/logos-and-images/



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Softline Group: Vanessa Zeh, Marketing & Communications Manager

E-Mail: presse@softline-group.com

Telefon: +49 341 24051-0



Softline Benelux & UK: Stephanie Jansen-Fromberg, Marketing & PR Manager

E-Mail: stephanie.fromberg@softline-group.com

Telefon: +31 (0) 6 8316 8892



Softline France: Widney Passé, Marketing & PR Manager France

E-Mail: widney.passe@softline.fr

Telefon: +33 (0) 130 70 61 61



IPR-Insights: László Fábián, Chief Marketing Officer

E-Mail: lfabian@ipr.hu

Telefon: +36 (20) 264 3896



