FCR Immobilien AG kauft Mehrfamilienhaus in Bernburg

Münchner Immobilienspezialist wächst schnell weiter

München, 16.01.2017: Die FCR Immobilien AG startet mit einer hohen Investitionsdynamik ins neue Jahr 2017 und weitet in diesem Zusammenhang ihr Engagement auch im Bereich Wohnimmobilien gezielt aus. In diesem Zuge kauft die FCR Immobilien AG ein Mehrfamilienhaus in zentraler Innenstadtlage von Bernburg, einer 35.000-Einwohner-Stadt im Salzlandkreis, 45 km südlich von Magdeburg. Das 1957 erbaute und 2015 umfassend modernisierte Wohnhaus umfasst eine Grundstücksfläche von 1.865 m² und eine Wohnfläche von 2.086 m². Alle 38 Wohnungen sind vermietet.

Über die FCR Immobilien AG

Die in München ansässige FCR Immobilien AG ist eine hochspezialisierte Gewerbe-Immobilien-Holding und betreibt im Kerngeschäft das Halten und die Optimierung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, die an aussichtsreichen Sekundärstandorten ein überdurchschnittliches Wertschöpfungs- und Renditepotenzial bieten. Im Rahmen einer Zweisäulen-Strategie konzentriert sich der von Falk Raudies gegründete und als Vorstand / CEO geführte Handelsimmobilien-Spezialist auf aktives Asset Management und den Verkauf von optimierten Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus 21 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 90.000 m². Zu den Kunden gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR Immobilien AG ist weiter auf Wachstumskurs und plant die kontinuierliche Akquisition neuer attraktiver Objekte.

