Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re hat Bijan Daftari zum neuen Länder-Verantwortlichen in Deutschland für den Geschäftsbereich Corporate Solutions ernannt. In dieser Funktion ist er für die Umsetzung der Strategie sowie die Entwicklung und Performance der Präsenz auf dem kommerziellen Versicherungsmarkt in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...