Frankfurt - Die neue Woche startet verhalten, denn in den USA ist Martin Luther King Day und in der Eurozone und Großbritannien gibt es außer Reden von Zentralbankern keine bemerkenswerten Einträge im Datenkalender, berichten die Analysten der Helaba.Im Wochenverlauf richte sich der Blick auf Stimmungsindikatoren des laufenden Monats. Hierzulande ist die ZEW-Umfrage zu nennen, die morgen zur Veröffentlichung ansteht, so die Analysten der Helaba. Ein neuerlicher Anstieg werde erwartet und angesichts der positiven Entwicklung des sentix-Investorenvertrauens erscheine dies realistisch. Freundliche Aktientendenzen und solide Konjunkturzahlen der letzten Wochen könnten den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2015 treiben.

