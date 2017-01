Muehlhan AG: Die Muehlhan Gruppe stärkt den Gerüstbau in den Niederlanden

Muehlhan AG: Die Muehlhan Gruppe stärkt den Gerüstbau in den Niederlanden

Hamburg, 16. Januar 2017 - Die Muehlhan AG (Entry Standard; ISIN DE000A0KD0F7) hat in den Niederlanden die Geschäftstätigkeit der mittelständischen Gerüstbaugesellschaft Degraform Bekistingen en Steigers BV übernommen. Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines Asset-Deals. Degraform erzielt mit dem Einrüsten von Infrastrukturprojekten einen Jahresumsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Unternehmen wird in die Muehlhan-Organisation in Rotterdam integriert, deren Gerüstbau-Sparte im Wesentlichen auf Werften tätig ist. Die bisherigen Eigentümer bleiben im Management der Gesellschaft und werden den Ausbau der Gerüstbauaktivitäten in den Niederlanden auch in Zukunft aktiv vorantreiben.

Die Akquisition von Degraform ist ein weiterer strategischer Schritt, mit dem Muehlhan seine Abhängigkeit vom maritimen Oberflächenschutz reduziert und seine Aktivitäten im Bereich Industrie/Infrastruktur ausbaut. Die Finanzkraft der Gruppe und die Nutzung der Synergieeffekte aus der Integration verhelfen Muehlhan, den Marktanteil im Gerüstbau am Standort Rotterdam profitabel auszubauen.

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen und hochwertigen Oberflächenschutz. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und unserer Erfahrung von mehr als 130 Jahren. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Öl & Gas und Industrie/Infrastruktur. An über 30 Standorten weltweit erwirtschafteten wir 2015 mit mehr als 2.800 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 239 Mio. Von dieser stabilen Basis aus wollen wir unser Geschäft in den kommenden Jahren weiter ausbauen und unsere Gruppe mit Kundennähe im globalen Markt weiter voranbringen.

