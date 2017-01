FMW-Redaktion

Donald Trump hat der BILD im Trump Tower ein Interview gegeben. Darin ging er auf viele Fragen ein. Man merkt, dass er in den letzten Tagen und Wochen wohl medientechnisch nachgeschult wurde. Mehrmals auf Angela Merkel angesprochen, hörte man immer nur von ihm, wie sehr er sie möge, sie sei großartig (er kennt sie doch noch gar nicht). Sie habe halt "nur" einen Fehler gemacht, nämlich all die Illegalen ins Land zu lassen. Normalerweise habe Deutschland vorher mit die strengsten Einreisekriterien weltweit gehabt, und lasse dann all diese Menschen ins Land. Das sei ein katastrophaler Fehler für Deutschland, so Trump.

Donald Trump. Foto: Michael Vadon / Wikipedia (CC-BY-SA 4.0)

Was er aufgrund seines deutschen Vaters an Deutschland möge? Die Ordnung möge er, er habe es gerne, wenn Dinge ordentlich erledigt werden. Und dann kommen wir auch schon direkt zum wichtigsten Thema des Interviews, den Außenhandel. Trump sprach hier zum Beispiel BMW an. Wenn man eine Fabrik in Mexiko bauen und die Autos dann steuerfrei in die USA senden und dort verkaufen wolle, gäbe es zukünftig eine 35% Importsteuer. Er ging grundsätzlich auf die Problematik ein. Es sei einfach nicht fair, was dort geschehe. Die USA hätten ein großes Handelsbilanzdefizit mit China, ...

