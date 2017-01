FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verbindungstechnikhersteller Norma hat Lifial, einen Hersteller von Metallschellen aus Portugal, erworben. Über die Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Lifial produziert Metallschellen zur Anwendung in der Industrie und Landwirtschaft. Zum Portfolio gehören Gelenkbolzenschellen, Halterungsschellen für Rohre sowie U-Bolzenschellen zur Befestigung von Antennen und Solarmodulen. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte direkt und über Distributoren an eine große Bandbreite von Kunden in Europa und Nordafrika. Der Jahresumsatz 2015 lag bei rund 8 Millionen Euro.

January 16, 2017 03:40 ET (08:40 GMT)

