Rotkreuz (pts013/16.01.2017/10:15) - Die Analysten bei Sphene Capital haben erstmals die Coverage der graceNT AG (WKN A14WW0) aufgenommen und eine Kaufempfehlung für die Aktie abgegeben. Das Kursziel liegt bei EUR 60,00 je Aktie, mit einer auf Sicht von bis zu 24 Monaten erwarteten Kursperformance von 103,4 %. "Wir freuen uns über die Aufnahme in die Coverage und die positive Bewertung der Sphene Capital. Die Eröffnung unseres ersten ALDAVIA® Gesundheitszentrums Mitte Dezember am Standort der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien - einer der innovativsten Privatuniversitäten für Psychologie und Humanmedizin- entspricht exakt unserem hohen Qualitätsanspruch. Wir haben damit ein völlig neues Prinzip der Förderung der eigenen Gesundheit entwickelt", betonen die beiden Verwaltungsräte und Gründer Alfred Wegerer und Werner Arrich. Den Research Report finden Sie unter: https://www.gracent.com/downloads/6162 ALDAVIA®/graceNT AG Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA® und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA® inhouse zur arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen, um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. Durch die erfolgte Börsennotierung der Aktien können Kunden auch Aktionäre der Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden Gesundheitssystems werden. https://www.gracent.com (Ende) Aussender: graceNT AG Ansprechpartner: Carola Malzner Tel.: +41 41 5112390 E-Mail: ir@gracent.com Website: www.gracent.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170116013

