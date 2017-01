Man könnte meinen, die deutschen Energieversorger E.ON und RWE legen deswegen zu, weil die wetterbedingt zusehends kalten Füße der Bundesbürger dazu führen, dass der Energieverbrauch steigt. Aber es sind eher die kalten Füße im Kopf, die dazu führen, dass RWE heute Vormittag schon wieder ganz vorne auf der Gewinnerliste im DAX steht.

Denn die Vereidigung des neuen US-Präsidenten rückt immer näher, am Freitag ist es soweit. Und während man noch vor einigen Wochen bereit war, die Phantasie spielen zu lassen und zu unterstellen, dass Trump die US-Wirtschaft massiv stärken und diese neue Dynamik auch auf Europa übergreifen werde, wird man jetzt immer nervöser. Denn es mehren sich die Äußerungen Trumps, die andeuten, dass er nicht vorhat, andere ein Stück vom Kuchen abbekommen zu lassen. Was heute am Morgen vor allem die ...

