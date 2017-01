BMW steht zu Beginn des Montagshandels unter Druck. Grund ist ein Interview des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump das er der "BILD"-Zeitung gegeben hat. Darin droht er ausländischen Autobauern mit Strafzöllen, wenn diese nicht im den USA produzieren. Wer beispielsweise in Mexiko seine Autos bauen lässt und diese dann in die USA importiert zahlt zukünftig 35 Prozent Strafzoll. Dies würde vor allem BMW hart treffen, denn diese bauen gerade ein großes Werk in Mexiko. In den frühen Handelsminuten am Montag ging es für die BMW-Aktie rund 1,7 Prozent nach unten. Auf welche Unterstützungen und Widerstände es ankommt, zeigt Ihnen Moderatorin Cornelia Eidloth im Video!