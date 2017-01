Frankfurt am Main - Das Jahr 2017 hat so begonnen, wie das Jahr 2016 zu Ende gegangen ist, so das Team des Steubing German Mittelstand Fund I (SGMF), das sich im "Standpunkt German Mittelstand" regelmäßig zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen äußert.Die Gebr. Sanders (ein relativ kleiner Anleiheemittent mit 22 Mio. Euro) hätten nun auch offiziell Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht angemeldet. Damit sei allgemein gerechnet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...