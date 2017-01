Unterföhring (ots) -



- Erfolgloser Polizist wird unter mysteriösen Umständen vom Glück verfolgt - Exklusive deutsche Erstausstrahlung der britischen Sky 1 Actionserie von Comicautor Stan Lee - Ab 1. März immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go



Mit seinem fatalen Hang zum Glücksspiel ruiniert der britische Polizist Harry Clayton (James Nesbitt, u.a. "The Missing") sein Leben. Als er völlig verzweifelt am Abgrund steht, begegnet er der geheimnisvollen Eve (Sienna Guillory, u.a. "Resident Evil", "Luther" und "Tintenherz"). Mit ihr wendet sich sein Blatt, denn Eve überlässt ihm einen antiken Glücksbringer und fortan rollt der Rubel für ihn. Doch zu welchem Preis? Die Actionserie um den spielsüchtigen Pechvogel läuft ab 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1. Zudem kann die Serie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abgerufen werden.



Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "'Stan Lee's Lucky Man' war bei den Sky 1 Kollegen in Großbritannien mit knapp zwei Millionen Zuschauern ein riesen Hit und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuschauer von den Geschichten rund um Pechvogel Harry begeistert sein werden."



Über "Stan Lee's Lucky Man":



Harry Clayton, Polizist aus London, ist ein notorischer, glückloser Spieler. Seine Sucht hat ihn bereits vieles gekostet - unter anderem seine Ehe mit der erfolgreichen Rechtsanwältin Anna (Eve Best, u.a. "The Honourable Woman"), die ihn samt der gemeinsamen Tochter Daisy verlassen hat. Als ob das nicht schon genug wäre, schuldet er dem Casinobesitzer Freddie Lau (Kenneth Tsang, u.a. "Die Another Day") eine beträchtliche Summe Geld. Doch das Glück wendet sich, als Clayton die schöne Unbekannte Eve trifft, die ihn nach einem One-Night-Stand mit einem nicht ablegbaren Armreif zurücklässt, der ihm noch unbeschreibliches Glück bringen soll. Doch schon bald gerät Harry unter Mordverdacht, nachdem der Casino-Besitzer ermordet aufgefunden wird. Der Polizist versucht seine Verbindung zu ihm zu vertuschen und gerät immer weiter in einen verhängnisvollen Strudel des Verbrechens.



Originaltitel: "Stan Lee's Lucky Man", Actionserie, GB 2016, 1. Staffel, 10 Episoden. Regie: Andy De Emmony. Darsteller: James Nesbitt, Eve Best, Sienna Guillory, Amara Karan, Steven Mackintosh. Ab 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).



