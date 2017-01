Zürich (ots) - Als erste grosse Schweizer Detailhändlerin bietet

die Migros in ihren Restaurants und Take-Aways Mehrweggeschirr an.

Der Umwelt zuliebe können Migros-Kunden ab sofort auf Wegwerfgeschirr

verzichten.



Jede Woche essen rund 1.2 Millionen Menschen in Migros-Restaurants

und -Take-Aways. Rund ein Drittel der Kunden nehmen ihr Gericht mit

und essen im Park oder unterwegs. Dafür nutzen sie Einweggeschirr aus

Plastik. Neu bietet die Migros in der Mehrheit der

Migros-Restaurants und Take-Aways eine umweltfreundliche Alternative

an. Gegen ein Depot von fünf Franken erhalten Kunden ihr Essen in

stabilen Mehrwegschalen. Diese können nachher in jedem teilnehmenden

Migros-Restaurants oder Take-Away ungewaschen wieder abgegeben

werden. Die Kunden können so Wegwerfverpackungen vermeiden.



Ein Test in Zürich hat gezeigt, dass bei Kundinnen und Kunden ein

Bedürfnis nach umweltfreundlichem Take-Away-Geschirr besteht. "Wir

freuen uns, dass unsere Initiative gut ankommt", sagt Sandro Bedin,

Leiter Gastronomie beim Migros-Genossenschafts-Bund. "Nun führen wir

das Mehrweggeschirr an 174 Standorten in der ganzen Schweiz ein und

leisten mit unseren Kunden einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz."



Die grünen Take-Away-Schalen wurden vom Schweizer Start-up

Recircle entworfen und in Einsiedeln produziert.



Mehr Informationen zu den Standorten:



www.migros.ch/mehrweg



