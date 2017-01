Von Redmond nach München: Microsoft-Chef Satya Nadella ist Gast auf der Digitalkonferenz DLD. In seinem Vortrag plädiert er für eine Demokratisierung: Alle Menschen sollten von der Künstlichen Intelligenz profitieren.

Der US-Professor Scott Galloway lieferte so etwas wie die Einführung für Satya Nadella, CEO des IT-Konzerns Microsoft, der am Montagmorgen der Top-Speaker der Digitalkonferenz DLD (Digital, Life, Design) in München war. Digitalvordenker Galloway, der für seine temperamentvollen Vorträge bekannt ist - dieses Mal mit Gesangseinlage im Wham-Stil -, sagte: Tech-Unternehmen wie Facebook und Google würden keine Verantwortung für die Inhalte ihrer Seiten übernehmen. Sie würden argumentieren, dass sie nur Plattformen wären. Das wäre dasselbe, wenn er, Galloway, seine Studenten lehren würde, was immer er möchte. Er ist ja kein Professor, sondern nur eine Plattform. Lautes Lachen im Publikum.

Nadella, der zurückhaltend im großen Vortragssaal des HVB-Forums am Rand stand, hörte zu. Und sein Vortrag - eingebettet in ein Gespräch mit einem "Economist"-Journalisten - drehte sich tatsächlich auch um Verantwortung in Zeiten von Digitalisierung und von Künstlicher Intelligenz, kurz KI, genannt. Viele Zuhörer waren gekommen, um den Höhepunkt der hochkarätig besetzten Konferenz zu sehen, die der Medienkonzern Hubert Burda Media in diesem Jahr zum 13. Mal veranstaltet hat.

Politische Verantwortung - wie wichtig ist das für Microsoft? "Technologie ist Mainstream! Deshalb sollten die Regeln, die für andere Mainstream-Branchen gelten, auch für Technologie-Unternehmen angewandt werden", ...

