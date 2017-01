Von Gregor Stuart Hunter

HONGKONG (Dow Jones)--Der wirtschaftliche Chefberater der Allianz SE, Mohamed El-Erian, sieht eine kritische Zeit für die Zentralbanken heraufziehen. Weil sie daran gescheitert seien, den ökonomischen Populismus mit einer extrem lockeren Geldpolitik zu bekämpfen, könnte es sehr bald dazu kommen, dass die Stabilität der Finanzmärkte erschüttert werde, sagte El-Erian bei einem Forum.

"Wir laufen Gefahr, dass wir von einem niedrigen Wachstum in eine Rezession gehen, von einer künstlichen Finanzstabilität zu einer aufreibenden Volatilität, sagte der frühere Ko-Vorsitzende der Pacific Investment Management Co (Pimco). "Die Politik wird immer unübersichtlicher." Der Punkt, an dem das System kippen werde, dürfte innerhalb von zwei Jahren kommen.

Das globale Wachstum sei immer noch weit von seinem Potenzial entfernt, und die Konsenserwartung, dass der US-Dollar nur einen gutartigen Anstieg hinlegen werde, dürfte wahrscheinlich weit daneben liegen, meinte El-Erian. Da die US-Währung wahrscheinlich weiter zulegen werde, seien Unternehmen, die sich Dollar leihen müssen, aber ihre Einkünfte in anderen Währungen erzielen, die größten Risiken in den Finanzmärkten.

Die Finanzmärkte erwarteten von den Zentralbanken, dass sie mehr für die makroökonomische Stabilität tun, doch die Wirkungslosigkeit der geldpolitischen Instrumente erzeuge unerwünschte Konsequenzen, sagte El-Erian und verwies als Beispiel auf das Experiment der Bank of Japan mit negativen Zinsen.

Die US-Notenbank werde voraussichtlich jede Gelegenheit ergreifen, um die Zinsen zu normalisieren, wenn der künftige Präsident Donald Trump seine fiskalischen und strukturellen Reformen umsetzt. Das würde den Dollar weiter stärken, während die Zentralbanken in Europa und Japan vermutlich weiter stillhalten werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 06:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.