FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die Furcht der Anleger vor einem "harten Brexit" und eine Abstufung der Kreditbewertung Italiens habe sichere Anlagen wie Bundesanleihen gestützt, hieß es aus dem Handel. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zum Mittag um 0,14 Prozent auf 163,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

An den Finanzmärkten verstärkte sich die Angst vor den Brexit-Folgen. Am Wochenende hatten britische Medien berichtet, dass die Regierung in London bei den Austrittsverhandlungen aus der EU einen harten Kurs fahren wolle. Inzwischen hat eine Sprecherin der Regierungschefin Theresa May dies allerdings als Spekulation bezeichnet, was den Auftrieb bei den Anleihekursen etwas dämpfte. Die Anleger warten gespannt auf eine Grundsatzrede Mays, die für Dienstag angekündigt wurde.

Außerdem stützte eine Abstufung der Kreditwürdigkeit von Italien die Kurse von Bundesanleihen. Am Freitag hatte die kanadische Ratingagentur DBRS die Kreditwürdigkeit des Landes von zuvor "A" auf "BBB" gesenkt. "Die Sorgen über den italienischen Bankensektor dürften nach der Herabstufung durch DBRS nicht kleiner werden", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank./tos/jkr/stw

