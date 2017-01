FMW-Redaktion

Die 68er nannten das "die normative Kraft des Faktischen" - und das trifft auch auf die Märkte nicht selten zu, etwa indem Kurse Nachrichten machen und nicht umgekehrt oder die Wahrnehmung eines Marktes entscheidend von dessen Kursverlauf gesteuert ist. So derzeit auch bei Gold: das geleb Metall war stark unter Druck nach der Wahl Donald Trumps, aber seit Anfang Januar käuft der Preis wieder nach oben - und nun sind die Gold-Bullen auf einmal wieder da!

Das zumindest zeigen Daten der CFTC, also der Positionierung am Futures-Markt. Und dort wurden Gold-Longpositionen acht Wochen in Folge reduziert - nun hat sich das geändert in der abgelaufenen Woche. So stieg die Zahl der Long-Kontrakte um gut 8000 Kontrakte auf nun mehr als 135.000 Kontrakte, während gleichzeitig 11.500 Short-Kontrakte glatt gestellt wurden (Nun noch 80.000 Short-Kontrakte). Damit ist die Netto-Long-Quote innerhalb einer Woche um 57% gestiegen, nachdem ...

