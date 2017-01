Lieber Leser,

die VW-Aktie hat im Vergleich zum Gesamtmarkt einiges nachzuholen. Sie fluktuierte das gesamte letzte Jahr innerhalb eines zulaufenden Konsolidierungsdreiecks. Allerdings bereits unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends. In den vergangenen drei Wochen, konnte der Kurs nachhaltig nach oben ausbrechen, was sicherlich auch an der Nachrichtenlage um die Einigung mit der US-Regierung liegen mag. Eine Art Erleichterung macht sich unter den Anlegern nun breit.

