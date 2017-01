Zalando - Glücksschreie nach den Zahlen?

Richard Pfadenhauer,

24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche. Und wenn's nicht passt oder gefällt, wird es kostenlos zurückgeschickt. Egal ob neue Schuhe, Sportshirt oder ein chices Outfit für eine Party. So geht shoppen heute. Lästiges Warten auf eine freie Kabine gehört längst der Vergangenheit an. Rund 1,7 Bestellungen gingen im dritten Quartal pro Sekunde bei Zalando ein. Morgen wird das Berliner Unternehmen erste Eckdaten für das Schlussquartal 2016 veröffentlichen.

Das Weihnachtsquartal ist traditionell besonders umsatzstark. Mit Rabatten von 20 Prozent wurde das Weihnachtsgeschäft bereits am "Black Friday" lautstark eingeläutet. Erwartet wird ein Umsatzplus am oberen Ende des selbstgesteckten Korridors von 20-25 Prozent und eine EBIT-Marge von 5-6 Prozent. Ob bereits ein Ausblick auf 2017 erfolgt, wird sich zeigen. Detailierte Zahlen wird es erst Anfang März geben.

Die Aktie von Zalando zählt 2017 zu den stärksten Werten im MDAX®. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig weiter optimistisch. Die morgigen Zahlen können maßgebliche Impulse liefern. Sollten jedoch die Kosten jedoch aus dem Ruder laufen oder der Gesamtmarkt nach unten drehen, könnte jedoch auch die Aktie von Zalando Schwäche zeigen.

Chartausblick: Zalando



Widerstandsmarke: 40,20 EUR

Unterstützungslinie: 38,30/39,00 EUR

Die Aktie von Zalando machte seit Anfang Juli 2016 einen deutlichen Satz nach oben. Nach dem Allzeithoch bei rund EUR 41 im Oktober 2016 konsolidierte das Papier bis in den Bereich von EUR 34. Anfang Dezember nahm die Aktie von Zalando den Aufwärstrend allerdings wieder auf. Im Bereich von EUR 40 wird die Luft scheinbar etwas dünn. Gelingt es jedoch, die Hürde bei EUR 40,20 zu überwinden, rückt das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe. Zwischen EUR 38,20 und EUR 39 findet die Aktie eine gute Unterstützung. Die Bären dürften frühestens bei Unterschreiten dieser Zone das Ruder übernehmen.

Zalando in EUR im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.01.2017 - 16.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Zalando in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2014 (Erstnotiz) - 16.01.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini Future Bull für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR

Knock-Out-Barriere in EUR

Hebel Zalando HU51XU 0,84 31,490108 33,60 4,78 Zalando HU70GP 0,39 36,010747 38,00 11,02

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.01.2017; 13:57Uhr

Mini Future Bear für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR

Knock-Out-Barriere in EUR

Hebel Zalando HU6ZTJ 0,86 47,944731 46,00 4,73 Zalando HU2E6K 0,40 43,336816 41,40 10,42

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.01.2017; 13:59 Uhr

