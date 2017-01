Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat demonstrativ mit dröhnendem Schweigen auf die Turbulenzen nach dem jüngsten Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. "Ich persönlich warte jetzt erstmal auf die Amtseinführung. Das gehört sich so", sagte Merkel am Montag in Berlin. Ihre Positionen in wichtigen politischen Fragen und diejenigen des kommenden US-Präsidenten seien bekannt. "Nach der Amtseinführung werden wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten", kündigte die CDU-Chefin an.

Trump hatte in dem Gespräch mit der Bild-Zeitung unter anderem die Nato für obsolet erklärt, nach dem Brexit-Entscheid der Briten einen weiteren Zerfall der EU vorhergesagt und den deutschen Autobauern unverhohlen mit Strafzöllen auf in Mexiko produzierte Fahrzeuge gedroht. Außerdem nannte er Merkel Flüchtlingspolitik einen katastrophalen Fehler.

Inhaltlich erklärte Merkel lediglich, dass sie die Aufnahme von Flüchtlingen und die Bedrohung durch islamistische Terroristen voneinander trenne. Sie versprach, sich weiter für den Zusammenhalt der Europäischen Union einzusetzen. "Wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand", erklärte die Kanzlerin.

