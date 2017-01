Stuttgart (ots) -



Immer mehr Deutsche wollen im Urlaub nicht auf ihr Zuhause verzichten. Deshalb nehmen sie es gleich mit auf Reisen. Das Geschäft mit Reisemobilen und Caravans läuft seit Jahren hervorragend, die Auftragsbücher der Hersteller sind voll wie nie. Die Gründe für den Boom liegen auf der Hand: Ferien mit dem Caravan oder Reisemobil bedeutet spontan und flexibel zu sein und dennoch auf nichts verzichten zu müssen. Caravaning ist in der Gesellschaft angekommen. Urlaub im Caravan oder dem Wohnmobil ist seit Jahren eine beliebte Alternative zum Hotel oder einer Ferienwohnung geworden. Das unterstreichen auch die Zahlen, die der Caravaning Industrie Verband (CIVD) auf seiner heutigen Pressekonferenz der CMT in Stuttgart veröffentlich hat: Demnach setzte die deutsche Caravaning-Branche im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 8,74 Milliarden Euro um - das beste Ergebnis in der Caravaning-Geschichte. CIVD-Präsident Hermann Pfaff:



Wir sind sehr zufrieden, weil wir nicht nur das Jahr 2016 sondern eine ganze Entwicklung zum Jahr 2016 sehen, mit dem Ergebnis, dass wir ein Rekordjahr haben. Und deshalb sind wir sehr zufrieden. Wir haben Zuwächse sowohl beim Caravan als auch beim Reisemobil, was zeigt: Caravaning liegt voll im Trend. (0:17)



Der Caravaning-Boom ist aber nicht nur in Deutschland zu beobachten. Auch der europäische Markt für Reisemobile und Caravans verbuchte über 170.000 Neuzulassungen, das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent, das beste Branchenergebnis seit sieben Jahren. Das beweist: Caravaning liegt in ganz Europa weiterhin im Trend. Dr. Holger Siebert, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit des CIVD:



Der Trend sieht für ganz Europa positiv aus, sicherlich nicht ganz so positiv wie in Deutschland. Aber da haben wir in Deutschland ja auch eine Sonderkonjunktur in vielen Wirtschaftsbereichen. Aber was sehr positiv ist, dass auch die südeuropäischen Länder - Spanien, Italien, auch Frankreich - wieder wachsen. Skandinavien, dort vor allem Schweden und das wirtschaftlich sehr gut gestellte Norwegen wachsen ganz prima. Also wir haben in allen europäischen Ländermärkten positive Zahlen. (0:33)



Der Erfolg der Caravaning-Branche kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Hersteller arbeiten kontinuierlich an der Optimierung ihrer Fahrzeuge und greifen die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden konsequent auf. So wird sich auch 2017 der Trend zu kompakten und wendigen Freizeitfahrzeugen weiter fortsetzen. Darüber hinaus spielen individuelle Ausstattungsoptionen sowie die Weiterentwicklung der digitalen Steuerung der Bordtechnik eine immer größere Rolle. So lassen sich bei modernen Freizeitfahrzeugen via App nicht nur Heizung und Klimaanlage von unterwegs steuern, auch Füllstände von Wasser- und Abwassertank lassen sich mühelos abfragen. Wie "in" die Urlaubsform ist, zeigt ein Blick in die Messehallen auf der CMT in Stuttgart:



Dieses Loslassen von zu Hause und dann mit dem Caravan einfach loszufahren und die unendliche Freiheit, die man genießt, weg von zu Hause und alles gepackt zu haben. Unterwegs zu sein, die Klappen auf, Hund raus, nette Leute kennenzulernen, das macht den Reiz am Caravaning aus./Das Besondere ist, das Campen an besonderen Örtlichkeiten. Die Nähe zum Meer, das reizt uns immer, dass man direkt in erster Reihe am Meer ist, das hat man sonst nicht./Dadurch dass wir die Kinder haben, ist es einfach lockerer und entspannter, als im Hotel, in einem Doppelzimmer oder in einer Ferienwohnung. Man ist einfach im Kontakt und hat die Nachbarn. Das ganze Feeling drum herum, das ist ein ganz anderes Völkchen./Wenn es mir nicht passt, pack ich ein und fahr wieder weiter. Wie lange brauchen wir um fahrfertig zu sein? Maximal eine Stunde, dann sind wir wieder weg - also das ungebunden Sein. (0:53)



Gute Stimmung also bei den Messebesuchern in Stuttgart. Und die färbt natürlich auch auf die Caravaning-Branche ab. Die deutschen Freizeitfahrzeughersteller können auch 2017 weiter mit deutlichen Zuwächsen rechnen - sowohl auf dem Inlandsmarkt als auch im Export. Noch einmal CIVD-Präsident Hermann Pfaff:



Bei Caravans rechnen wir mit einem Zuwachs von fünf Prozent, bei Reisemobilen von zehn Prozent. Die Auftragsbücher zeigen, dass 2017 für uns ein gutes Jahr werden wird. 2018 ist heute noch schwierig zu prognostizieren. Aber ich glaube einfach, die Urlaubsform ist voll im Trend und damit gehe ich auch von weiterem Wachstum aus. (0:20)



Der CIVD blickt auf ein Rekordjahr zurück! Mit einem Umsatz von fast 8,74 Milliarden Euro erzielte die Branche 2016 das beste Ergebnis in der Caravaning-Geschichte. Die neusten Trends rund ums Wohnmobil und den Wohnwagen gibt es noch bis zum 22. Januar auf der Messe Caravan, Motor, Touristik in Stuttgart.



