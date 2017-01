Der deutsche Leitindex will in dieser Woche noch nicht in die Gänge kommen. Hilfe aus den USA kann der DAX in den restlichen Handelsstunden nicht erwarten. Dort sind die Börsen heute geschlossen. Die Flatex-Kunden sind trotzdem nach wie vor optimistisch für den DAX. "Wir haben einen deutlich positiven Sentiment-Index von ungefähr plus 0,6. Das heißt, man glaubt ganz eindeutig, dass der DAX mittelfristig weiter steigen wird", so Oswald Salcher von Flatex. Außerdem geht es im Interview mit Moderator Marco Uome um die Auswirkungen der jüngsten Trump-Aussagen auf die deutschen Autobauer.