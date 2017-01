Eine Spannende Entwicklung zeigte in den letzten Wochen die VW-Aktie (DE0007664039). Seit Anfang Dezember ist die Aktie von 118,00 Euro in der letzten Woche auf 152,00 Euro angestiegen. Kurzfristig ist die Aktie damit erst mal deutlich überkauft und dürfte in eine Konsolidierungsphase übergehen. Während dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...