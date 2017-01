EZB, Brexit-Plan, Trump - Ereignisreiche Woche vor der Brust!

Die kommende Woche hat es in sich. Neben Konjunkturdaten und Unternehmensergebnissen stehen in dieser Woche auch zahlreiche politische Ereignisse an. Großbritannien legt seinen Brexit-Plan vor, Trump wird in sein Präsidentenamt eingeführt und die EZB gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Doch die Woche beginnt ruhig. Am Montag sind die US-Börsen wegen des Martin Luther King Days geschlossen.



Dienstag

Um 10 Uhr steht am Dienstag der ZEW-Index im Fokus der Investoren. Laut den Schätzungen ist die wichtige Komponente mit den Konjunkturerwartungen der befragten Finanzprofis im Januar von 13,8 Punkten auf 16,0 Punkte gestiegen. Wegen der Rally am Aktienmarkt wäre es allerdings nicht überraschend, wenn die Daten noch besser ausfallen als erwartet. Um 15.45 Uhr beginnt eine Rede von William Dudley, dem Chef der Notenbank von New York. Heute wird auch die britische Regierungschefin ihren Plan für einen Brexit vorlegen. Im Vorfeld wurde ein harter EU-Ausstieg angekündigt. Außerdem berichtet Beiersdorf über seinen Jahresumsatz 2016 und Zalando über den aktuellen Geschäftsverlauf.



Mittwoch

Am Mittwoch früh werden Investoren einen kurzen Blick auf die endgültigen Inflationsdaten für Deutschland für Dezember werfen. Um 11 Uhr folgen jene für die Euro-Zone. Laut den vorläufigen Daten war die Inflation im Dezember von 0,6 Prozent auf 1,1 Prozent nach oben geschossen. Heute legen Citigroup und Goldman Sachs die Geschäftszahlen für 2016 vor. Die Inflationsdaten für die USA folgen um 14.30 Uhr. Im Dezember soll sich die Inflation weiter auf 2,1 Prozent beschleunigt haben, nach 1,7 Prozent für November. Die Daten zur US-Industrieproduktion werden um 15.15 Uhr veröffentlicht. Für Dezember wird ein Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat vorhergesagt, nach einem Minus von 0,4 Prozent für November. Die US-Notenbank veröffentlicht um 20 Uhr ihren Konjunkturbericht Beige Book. Eine Stunde später beginnt Yellen mit einer Rede. Nach Börsenschluss in den USA legt Netflix die Ergebnisse vor. Der Umsatz soll um 35 Prozent auf 2,47 Mrd. Dollar nach oben schießen, während sich der Gewinn je Aktie auf 0,13 Dollar verbessern soll.



Produktideen Netflix Markterwartung Basiswert Produktart Basispreis Delta Hebel Letzter Tag der Ausübungsfrist WKN Steigende Kurse Netflix Standard-Call-Optionsschein 150,00 USD 0,54 5,27 11.01.2019 TD7511 Fallende Kurse Netflix Standard-Call-Optionsschein 130,00 USD -0,36 5,06 11.01.2019 TD7568 Stand: 16.01.2017 - ca. 10:11 Uhr



Donnerstag

Die EZB veröffentlicht am Donnerstag um 13.45 Uhr die Ergebnisse ihrer Sitzung. Um 14.30 beginnt die Pressekonferenz von Mario Draghi. Seine Aussagen könnten für deutliche Kursausschläge am Finanzmarkt sorgen. Ebenfalls um 14.30 Uhr kommen aus den USA die Daten zu den Neubaubeginnen. Sie sollen im Dezember um 9,6 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 1,195 Mio. Einheiten gestiegen sein. Bei den Baugenehmigungen wird ein Plus von 0,7 Prozent auf 1,22 Mio. Einheiten vorhergesagt. Die Zahlen werden zeigen, wie stark sich die zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen auf den Markt niederschlagen. Der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Philadelphia, der ebenfalls um 14.30 Uhr bekannt gegeben wird, soll von 21,5 auf 15 Punkte gesunken sein. Nachdem zuletzt etliche Einkaufsmanagerindizes deutlich besser ausgefallen sind als erwartet, könnte das auch diesmal der Fall sein. Um 17 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten veröffentlicht.



Freitag

Am Freitag früh werden sich Investoren als Erstes die Daten aus China zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal, sowie den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion für Dezember anschauen. Heute ist der Amtsantritt von Donald Trump. Zudem legen General Electric und Schlumberger die Quartalszahlen vor. Um 15 Uhr beginnt eine Rede von Patrick Harker, dem Chef der Notenbank von Philadelphia.



