Für Goldanleger hat sich die Situation in den vergangenen Wochen wieder verbessert. Gold hat einen Boden gefunden und legt derzeit ein Comeback auf das Parkett. Davon profitiert auch das Depot von TSI-Gold. Einzelne Positionen befinden sich bis zu 60 Prozent im Plus. Mit dem stärkeren Goldpreis im Rücken, dürften die relativ Starken Aktien in den kommenden Wochen nun erst Recht zu den Gewinnern zählen - noch ist es daher nicht zu spät einzusteigen um davon zu profitieren.

