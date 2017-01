AMSTERDAM (IT-Times) - Der Online-Kartendienst Here liefert Karteninformationen über Regionen außerhalb von China für den chinesischen Mapping-Dienst Baidu Maps. Baidu Maps erhält von Here die Landkarten-Daten außerhalb von China. Der chinesische Internetkonzern Baidu Inc. will damit seinen Kartendienst...

Den vollständigen Artikel lesen ...