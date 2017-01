Berlin (ots) -



Als exklusiver Vertriebspartner führt LYNDEN ab sofort die Premium Liquids von PHX by Ben Tewaag im Sortiment.



Die Marke PHX Liquids wurde vom früheren MTV Moderator und dem Gewinner von Big Brother 2016 entwickelt. Ben hat als überzeugter E Zigaretten Dampfer zwei Geschmacksvariationen unter der Marke PHX kreiert.



Das harmonisch abgestimmte "Godlike" mit feinen Tee Aromen und dazu das fruchtige "24/7" welches eine sorgfältig zusammengestellte Frucht Note mit Muffin im Abgang kombiniert. Die PHX Liquids werden in Deutschland hergestellt und sind frei von Diacetyl. Ab sofort sind diese auf https://www.PowerCigs.net, im Gross- und Einzelhandel erhältlich.



"Wir freuen uns mit Ben zusammen die qualitativ erstklassigen PHX Liquids im deutschen Markt etablieren zu dürfen. Wie bei allen Produkten aus dem Hause LYNDEN stehen Qualität, Sicherheit und Innovation für unsere Kunden im Gross-und Einzelhandel an vorderster Stelle" so Rene Linden, Geschäftsführer von LYNDEN.



"Die PHX Liquids haben wir maßgeschneidert auf mein Dampferprofil abgestimmt. Die beiden Geschmackssorten 24/7 und Godlike sind eine abwechslungsreiche Kombination, ideal für den täglichen Dampfgebrauch. Es freut mich mit einem der führenden deutschen E Zigaretten Hersteller einen starken Partner im Vertrieb gewonnen zu haben" so Ben Tewaag, Gründer von PHX Liquids.



Das Unternehmen LYNDEN ist einer der Pioniere auf dem deutschen E Zigaretten Markt. Das Produktportfolio deckt vom Einsteiger- bis hin zum Profimodell sämtliche Kundenprofile ab. Es ist bundesweit an über 2000 Verkaufsstellen erhältlich und online unter https://www.PowerCigs.net.



INFO LYNDEN



LYNDEN ist einer der in der DACH-Region führenden Anbieter von Premium-E-Zigaretten. Sämtliche LYNDEN-Produkte werden in Deutschland konzipiert, designed und geprüft. Sicherheit und Qualität der Produkte und Prozesse sind durch Gütesiegel von TÜV, CE ISO 9001, RoHs und cGMP zertifiziert.



WICHTIGER HINWEIS



LYNDEN unterstützt aktiven Nichtraucher- und Jugendschutz. Die Produkte sollten außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Die Produkte sind nicht für Schwangere, Nichtraucher, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, hohem Blutdruck, Diabetes oder Asthma geeignet. Kauf und Gebrauch erst ab 18 Jahren. Die Produkte sind nicht zur Behandlung oder Diagnose von Krankheiten, Abhängigkeiten oder Gebrechen geeignet. Sie werden in keiner Weise als Rauchentwöhnungsprodukte angeboten. Die Produkte können Nikotin enthalten. Nikotin ist ein starkes Suchtmittel. Jeder Nutzer sollte beachten, dass Nikotin in jedweder Form (sei es z.B. in Tabak oder in einer Lösung) eine Gesundheitsgefahr darstellt und giftig sein kann, wenn es in hohen Dosen eingenommen wird. Es kann bei hohen Dosen auch zu Irritationen der Augen und Haut kommen. Betroffene Stellen sollten sofort mit Wasser und Seife gereinigt werden. Personen, die allergisch gegen Nikotin, Propylenglykol oder einen sonstigen Inhaltsstoff sind, sollten vor Gebrauch ihren Hausarzt konsultieren. Der Gebrauch der Produkte sollte beendet werden, falls Nutzer durch zu viel Nikotin verursachte Symptome verspüren wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Durchfall, Schwäche und erhöhten Herzschlag.



