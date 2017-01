Für insgesamt 8,6 Milliarden Dollar möchte der saudische Billigflieger Flynas 80 Airbus-Flugzeuge des Typs A320neo kaufen. Ab 2018 sollen insgesamt 80 Maschinen des Boeing-Konkurrenten ausgeliefert werden.

Die saudiarabische Billigfluggesellschaft Flynas will 80 Airbus A320neo Flugzeuge kaufen. Die Bestellung habe ein Volumen von 8,6 Milliarden Dollar, sagte Flynas-Chef Ajed Al- Dscheaid am Montag auf einer Pressekonferenz in Riad. Sie umfasse eine neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...