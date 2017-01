In den USA ist die Quartalsberichtssaison gestartet. Drei Banken haben Bilanz gezogen und diese sind recht gemischt ausgefallen. Während die Bank of America und JP Morgan weiter vom Trump-Effekt profitieren, muss die skandalgeplagte Bank Wells Fargo noch mit den Auswirkungen der Scheinkonten kämpfen. Welche Auswirkungen das auch die deutsche Banken-Branche hat und bei welchen anstehenden Quartalsberichten Sie ganz besonders aufmerksam sein sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem spricht Moderatorin Johanna Claar mit dem Kapitalmarktexperten Ascan Iredi über weitere Aussagen des designierten US-Präsidenten, was uns noch erwartet und wie die US-Notenbank, Federal Reserve, im Jahr 2017 agieren sollte.