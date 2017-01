"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Deal abschliessen werden. Wir machen grosse Fortschritte", sagte Fyrwald dem Fernsehsender CNBC am Montag am Rande des Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Transaktion habe die volle Unterstützung von ChemChina und der chinesischen Regierung und Syngenta arbeitet gut mit den Behörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...