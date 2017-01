Am Freitag wird Donald Trump als 45. US-Präsident vereinigt und eines ist jetzt schon klar - er wird in vielen Bereichen einen anderen Weg einschlagen als sein Vorgänger! Welchen Unternehmen profitieren vom Stabwechsel in Washington, wo gibt es schon jetzt lange Gesichter? Und wie wirkt sich die neue Wirtschaftspolitik auf den US-Dollar aus? Einschätzungen von Alexander Berger, Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie., im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.