Die Zinskluft zwischen den Fed und der EZB wächst und könnte in diesem Jahr weiter wachsen. Denn während die Fed auch für das laufende Jahr weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, tun sich die europäischen Zentralbanker bei diesem Thema noch immer schwer. Doch wie lange kann die EZB diesen Kurs noch fahren? Wird die EZB angesichts steigender Inflationserwartungen am Ende vielleicht gezwungen die Zinsen ebenfalls anzuheben? Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott bei Börse Stuttgart TV.